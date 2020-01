Fini les vacances, les fêtes et les habituels excès et place aux bonnes résolutions, au sport et aux habituels vœux de santé.

Du côté de la radio, en ce premier mois de l’année nous avons déjà une actualité bien sympa puisque nous mettons en place le deuxième volet de notre exposition ! Ce dit volet s’intitule « La Radio s’engage dans le genre et le travail » et prendra place à la bibliothèque Gabriel Péri à Saint Martin d’Hères du 14 janvier au 1er février. Vous pourrez y écouter divers portraits portant sur les problématiques du genre lié au travail ainsi que des extraits d’émissions passées à l’antenne traitant du sujet !

Et pour les retardataires qui n’ont pas pu voir le premier volet sur l’histoire de Radio Campus Grenoble, vous pourrez retrouver quelques éléments de cette fabuleuse aventure à la bibliothèque Romain Rolland à Saint Martin d’Hères également du 14 janvier au 1er février !