Ce mercredi soir, la Belle Électrique accueillera Kompromat, duo composé de Vitalic et Rebeka Warrior pour de la techno sombre, punk et rock à la fois.

Pour les accompagner sur cette soirée, Mila Dietrich sera aussi de la partie et vous emmènera dans la partie sombre de la techno, avec des ryhtmes implacables et une ambiance obscure et haletante.

Pour gagner vos places pour cette soirée froide et ténébreuse, restez à l’écoute du 90.8 pour découvrir le mot de passe et obtenir votre entrée pour cette soirée qui sent bon la cave humide !

