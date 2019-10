Ce mercredi soir, la Source accueille Vaudou Game et Bab L’Bluz pour une soirée au croisement de l’afro funk et du mysticisme.

Vaudou Game, c’est un fameux mélange d’afro funk 70’s et des couleurs envoûtantes des rituels Vaudou du Togo. Peter Solo, l’instigateur de ce projet, a fait appel à un duo basse/batterie togolais, histoire de ne prendre aucun risque au niveau de la qualité du groove et de faire bouger tout le public.

Pour les accompagner, Bab L’Bluz viendra mettre en lumière le guembri, un instrument né en Afrique et à l’origine du blues. Hommage aux racines de la culture Gnawa et rythmes funk plus actuels, le mélange fait des merveilles.

Mordu d’Afro funk à l’ancienne, tu veux ta place ? Reste à l’écoute du 90.8 pour découvrir le mot de passe et obtenir ton pass pour bouger tes fesses sur des rythmes endiablés !

Vaudou Game et Bab L’Bluz , c’est à la Source le mercredi 16 octobre à 20h30