Le Vendredi à 12h30 et le Dimanche à 11h30 – tous les liens de ré-écoute sont là !

Des documentaires, des fictions et de créations sonores, des curiosités courtes ou d’une heure entière : Magnétophonie c’est une heure consacrée à l’écoute.

L’émission commence souvent par une capsule des Discrets, à ré-écouter sur lesdiscrets.fr

Réservez votre soirée Samedi 19 Octobre ! Ce sera Box’son à la salle noire, on en reparlera dans l’émission…

Vendredi 11 Octobre on écoutait deux premiers épisodes de séries qui nous suivront cette saison : Game of Phaune et L’envol de l’école.

Vendredi 4 Octobre on écoutait Nouvelle de Sébastien Roux (empruntée à Radio Grenouille).

Vendredi 27 Septembre on écoutait Etre Venir Aller de Caroline Berliner (une production de l’ACSR).

Vendredi 20 Septembre on écoutait Dessine-moi un brouteur, emprunté à Radio Campus Amiens, et la « chevauchée électromagnétique » des Discrets.

Vendredi 12 Juillet rejoignez-nous à la table paysage ! En direct à 20h30 ou au musée – plus d’infos ici. Le podcast de Dimanche dernier est par là.

Mardi 9 Juillet on écoutait la chevauchée stratégique des Discrets.

Mardi 2 Juillet on écoutait Yassas d’Aude Verbiguié-Soum (ACSR).