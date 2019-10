Jeudi soir, la Source accueille Julie Bally et Soviet Soviet pour une soirée sombre et hors du temps.

Pour la release party de son premier album Purdah, Julie Bally a invité Soviet Soviet pour mettre un peu de couleur dans son univers noir et mélancolique. Au programme : une voix profonde et hypnotique, des basses granuleuses et des guitare grinçantes du côté de Julie Bally et du post-punk revisité du côté de Soviet Soviet.

Amateur de noirceur et de rock éthéré, tu veux ta place ? Reste à l’écoute du 90.8 pour découvrir le mot de passe et obtenir ton précieux ticket pour ce voyage dans les profondeurs !

Julie Bally et Soviet Soviet, c’est à la Source le jeudi 10 octobre à 20h30