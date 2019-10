Vendredi soir, la Belle Electrique accueille As I Lay Dying et ses invités pour un concert plein de guitares sur saturées, de batteries qui tapent fort et de voix qui grattent la gorge.

Cette soirée là, ce sera du metalcore plein les oreilles, des vibrations plein la salle avec pas moins de quatre groupes au programme : As I lay Dying bien sûr mais aussi Chelsea Grin (qui nous fera du deathcore), Unearth (pour encore plus de metalcore) et Fit For a King (du metalcore chrétien, parce que ça existe).

Globalement la soirée s’annonce piquante et variée, comme des poivrons de toutes les couleurs

Fan metalcore et de gros son, tu veux ta place ? Reste à l’écoute du 90.8 pour découvrir le mot de passe et obtenir ton précieux ticket pour ce rendez-vous unique !

As I Lay Dying, c’est à la Belle Electrique le vendredi 11 octobre à 19h