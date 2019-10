Ce samedi soir, la Source accueille Pierre Bertrand et Caja Negra pour une soirée jazz de haut vol !

Dans le cadre du Grenoble Métropole Jazz Festival, la Source nous propose une soirée au croisement du jazz et du flamenco, entre mélodies douces et raffinées et rythmes complexes et dansants, c’est un concert inclassable qui se se présente à nous. Pour cette soirée, Pierre Bertrand décide d’emmener son groupe Caja Negra vers les trésors musicaux du moyen orient en rendant hommage à l’oeuvre Far East Suite, originellement écrite par Duke Ellington et Billy Strayhorn.

Pour gagner vos places pour ce voyage vers des harmonies majestueuses reste à l’écoute du 90.8 pour découvrir le mot de passe et obtenir ton pass pour claquer tes doigts sur des rythmes chaloupés !

Pierre Bertrand et Caja Negra , c’est à la Source le samedi 19 octobre à 20h30