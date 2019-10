Oyez oyez, ce samedi 19 octobre 2019, vous êtes toutes et tous invité.e.s au Box’son organisé par La Salle Noire et Radio Campus Grenoble (nous-même quoi) !

Ce sera une belle soirée où vous pourrez découvrir des portraits des habitants du quartier Saint-Bruno, tantôt poétiques, tantôt musicales et électroniques mais toujours passionnés. En plus de ça vous pourrez avoir un aperçu de l’exposition sonore de Radio Campus Grenoble, une sorte d’avant première, de bande-annonce, avec des portraits de quelques un.e.s de nos d’adhérent.e.s de longue date, des extraits retraçant l’histoire de notre radio, des portraits de femmes scientifiques et des fragments de vie d’habitants de Saint-Martin d’Hères.

Et c’est pas fini : vous pourrez aussi profiter d’une performance live d’Emilie Wadelle puis de Denis Morin, ça s’annonce riche en douceurs sonores !

En bref, ce sera une soirée pleine de bonbons pour les oreilles, de petites pépites auditives et de poésie musicale ! Ça commence 19h30 à la Salle Noire, c’est gratuit et on vous attend nombreux.ses !