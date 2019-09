Ça y est, les vacances sont derrière nous, il est temps de reprendre son cartable, ses micros et son goûter…

Eh oui c’est déjà la rentrée pour Radio Campus Grenoble, fini la grille d’été et place à la toute neuve grille de rentrée ! Au programme une belle flopée de nouvelles émissions : Conte-Goutte, Rotten to the Core, Parloirs Libres, Micro Ondes, Sensation Soul et bien d’autres mais aussi la reprise toutes vos émissions préférées !

Vous trouverez la grille juste en dessous mais saurez-vous retrouver quelle couleur correspond à quelle catégorie d’émission ? À vous de jouer !

Globalement, cette saison, ça va être festif, pour ne rien louper branchez vos oreilles sur le 90.8 !

Solution : Bleu pour les émissions musicales, vert pour les magazines thématiques, jaune pour les émissions d’actualité locale et violet pour les laboratoires créatifs !