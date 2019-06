L’été approchant, Parquet Sonore, 24H sur jamais et Gigors Electric vous convient demain et après demain dans la Drôme pour surfer sur la Nouvelle Vogue et perfectionner votre déhanché en toute liberté.

C’est au pied des falaises du Vercors, dans une vaste prairie bordée de la rivière Sye, que La Nouvelle Vogue s’assiéra.



La Nouvelle Vogue drainera des vagues électroniques, instrumentales, brutales, douces, énergiques, éthérées, haletantes ….. de jour comme de nuit.

Avec, entres autres invités à cette grandiose teuf balnéaire, Tomaga, Ellah .A. Thaun ou encore Grand Veymont.

La Nouvelle Vogue, c’est vendredi 7 et samedi 8 juin à Gigors-et-Lozeron, dans la Drôme