Salut à toi, fidèle auditeur de Radio Campus Grenoble ! Tu rêves de passer de l’autre côté de ton poste de radio et de participer à un des projets ambitieux de ta station préférée ?



C’est dans ce cadre que RCG te propose une formation à la création de portraits sonores les 12, 19 et 20 juin. Vous pouvez vous y inscrire et avoir plus d’infos au 04 56 52 85 20 au en écrivant à contact@campusgrenoble.org

Au programme :



— Mercredi 12/06 de 18h à 20h —

Lieu : 1er étage du bâtiment EVE / Radio Campus Grenoble / 701, avenue Centrale / Saint Martin d’Hères



Construction d’une interview,

Prise en main des enregistreurs portables

Initiation au montage avec le logiciel Reaper



— Mercredi 19/06 de 14h à 18h —

Lieu : Ensemble et solidaire UNRPA / 16 avenue du 8 mai 1945 / Saint Martin d’Hères



Rencontre des personnes à interviewer

Rédaction des fils conducteurs d’interviews

Interviews

Début des dérushages



— Jeudi 20/06 de 17h à 20h —

Lieu : 1er étage du bâtiment EVE / Radio Campus Grenoble / 701, avenue Centrale / Saint Martin d’Hères



Fin des dérushages

Montage des portraits sonores

Session d’écoute et goûter