le Mardi à 12h30, rediffusion le Dimanche à 11h30

Des documentaires, des fictions et de créations sonores, des curiosités courtes ou d’une heure entière : Magnetophonie c’est une heure consacrée à l’écoute.

L’émission commence souvent par une capsule des Discrets, à ré-écouter sur lesdiscrets.fr

Mardi 4 Juin on écoutait Le feu qui ne s’arrête jamais d’Isabelle Stragliati, un matin qui marche de Juliette Petit et Choisir et après de Dimitri Merchie.

Mardi 28 Mai on écoutait Doodle m’a tuer de David Christoffel.

Mardi 21 Mai nous écoutions Fragments hackés d’un futur qui résiste de Tarabust et Alain Damasio.

Mardi 14 Mai on écoutait un nouvel épisode de Tiny Tunes blob. Le morceau principal était « la fantaisie du BRAMS » d’Olivier Ginestet.

Mardi 30 Avril on commençait par deux épisodes de Tiny Tunes : l’étoile de mer et l’eau, puis on écoutait la « chevauchée utopique » des discrets.

Les épisodes de Mardi 9 (avec Pali Mersault) et du 16 Avril (avec les étudiants MMI et arts du spectacle) sont podcastés : là et là.