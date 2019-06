Allume les amplis, branche les guitares, la Cordonnerie t’ accueille ce mardi pour un concert rock qui devrait faire date !



En tête d’affiche, rien moins que The Adolescents, figure de proue de la scène punk US des années 80, dont les morceaux survoltés sont autant d’uppercuts jouissifs récurant les conduits auditifs.



Puissant shoot d’adrénaline tranchant opportunément avec le quotidien parfois terne de nos vies citadines, cette soirée sera enrichie des performances attendues, entre punk et hardcore, de deux groupes français talentueux, Shitstorm et The Socials.

Adepte d’un son sans fioritures, tu veux ta place ? Reste à l’écoute du 90.8 pour découvrir le mot de passe et obtenir ton précieux sésame pour ce revigorant déluge de décibels !

The Adolescents, Shitstorm et The Socials, c’est à la Cordonnerie le mardi 18 juin à 20H30