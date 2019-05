Mardi prochain, la Source vous donne rendez-vous pour célébrer le groove avec deux groupes à l’énergie débordante et communicative.



Emmenés par la voix envoûtante de la séduisante et charismatique riot girl Ciara Thompson, The Buttshakers nous délivrent une soul chaude et crue qui lorgne sur le blues et les rythmes addictifs qu’ils affectionnent tant.

Les membres de Da Break, avec leur hip hop old school aux samples jazzy directement inspiré des années 90, vous plongeront dans un bain de nostalgie chaleureuse.



Pour gagner vos places, restez à l’écoute de vos ondes favorites sur le 90.8 !

The Buttshakers et Da Break, c’est le mardi 28 mai à 20H30