Du 9 au 18 mai, le Ciné-Club de Grenoble, la Ville de Grenoble, Europe Direct Grenoble, Cinéduc et l’Association pour l’Agencement des Activités vous invitent au NSK Rendez-Vous Grenoble, festival insolite et insolent, dans le cadre de Grenoble vit l’Europe.

Cette année, le NSK Rendez-Vous Grenoble convoque les artistes du NSK pour s’intéresser aux Balkans occidentaux et retracer une partie de l’histoire de la Yougoslavie jusqu’à sa chute, le siège de Sarajevo dans les années 90 – mené par le tristement célèbre Ratko Mladić qui illustre notre visuel -, les mouvements révolutionnaires à Belgrade de l’an 2000 et, enfin, rencontrer la jeune garde artistique contemporaine, à partir d’images et d’histoires peu connues.

Le 9 mai sera inaugurée l’exposition NSK Država Sarajevo, issue des collections du Musée Historique de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Celle-ci raconte l’exceptionnelle venue des artistes du NSK à Sarajevo durant le siège de la capitale bosnienne, à travers les photographies de Zoran Kanlić et les témoignages de survivants.

Le 15 mai, le Ciné-Club de Grenoble et Cinéduc présentent le documentaire L’Envers d’une Histoire de Mila Turajlić (Serbie), filmé depuis un appartement belgradois et encore inédit à Grenoble, en présence du journaliste Simon Rico du Courrier des Balkans.

Le 17 mai, la Galerie Showcase propose une visite commentée de l’exposition du jeune artiste de Sarajevo Bojan Stojčić, Seeking for a person, sous le commissariat de l’artiste et galeriste français Pierre Courtin. Celle-ci sera suivi d’un moment de partage.

Le 18 mai, point d’orgue de cet évènement, le Ciné-club de Grenoble projette le documentaire Sarajevo : State in Time de Théo Meurisse et Benjamin Jung (France). Sobre et touchant, ce film donne la parole aux artistes du NSK ainqi qu’à ceux qui ont écrit ce pan de l’histoire et vécu l’événement. La séance sera suivie d’une discussion avec les réalisateurs et le slovène Ivan Novak, membre fondateur du NSK et leader du groupe Laibach. Le film est présenté pour la première fois en version définitive.

+ d’informations :

https://www.nsk.ccc-grenoble.fr/