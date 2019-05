le Mardi à 12h30, rediffusion le Dimanche à 11h30 – tous les liens de ré-écoute sont là !

Des documentaires, des fictions et de créations sonores, des curiosités courtes ou d’une heure entière : Magnetophonie c’est une heure consacrée à l’écoute.

L’émission commence souvent par une capsule des Discrets, à ré-écouter sur lesdiscrets.fr

A vos agendas ! Jeudi 16 Mai à 19h une séance d’écoute de « Fragments hackés » aura lieu à Cap Berriat ; plus d’infos chez le festival Ecoute(s).

Mardi 14 Mai on écoutait un nouvel épisode de Tiny Tunes blob. Le morceau principal était « la fantaisie du BRAMS » d’Olivier Ginestet.

Mardi 30 Avril on commençait par deux épisodes de Tiny Tunes : l’étoile de mer et l’eau, puis on écoutait la « chevauchée utopique » des discrets.

Les épisodes de Mardi 9 (avec Pali Mersault) et du 16 Avril (avec les étudiants MMI et arts du spectacle) sont podcastés : là et là.

Mardi 2 Avril nous écoutions Beaux Jeunes Monstres du collectif Wow!

Mardi 26 Mars on écoutait La brebis galeuse d’Ascanio Celestini et Chiara Todaro.

Mardi 19 Mars on écoutait La Tourmente de Fabrice Osinski.

Mardi 26 Février on écoutait All Future Springs de Stéphanie Lagarde et un nouvel extrait de la série « Tiny Tunes: métamorphoses » de Phaune Radio.