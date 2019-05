Soirée festive et décalée en vue ce samedi à la Belle, avec deux collectifs parisiens reconnus, La Mamie’s et le Camion Bazar, qui feront vibrer les plus belles couleurs du groove, et resplendir les mille nuances de la house, dans une ambiance qui promet d’être explosive.



Pour laisser libre cours à votre sens du rythme et gagner vos places pour cette fiesta en liberté, écoutez les bonnes ondes du 90.8 et gagnez vos places !

La Mamie’s et le Camion Bazar, c’est le samedi 25 mai dès 23H à la Belle Electrique