Dans le cadre de « Court-circuit », série de dates défricheuses et curieuses coproduites par la Belle Electrique et l’Ampérage, retrouvez Décibelles et Hot Snakes ce vendredi dès 20H30 à l’Ampé pour une soirée à l’énergie saturée.

En guise d’entrée en matière musclée, la pression acoustique grimpera en flèche grâce aux Lyonnais de Décibelles et à leur indie-punk efficace à l’extrême.

Les membres d’ Hot Snakes, débarqués direct de Californie, promettent ensuite de faire cracher les amplis de l’Ampé avec leur post-hardcore intense et nerveux fleurant bon l’underground.

Pour gagner vos places pour cette soirée électrisante, tendez l’oreille sur les ondes excentriques du 90.8 !

« Court-circuit », c’est le vendredi 31 mai, dès 20H30, à l’ Ampé, avec Décibelles et Hot Snakes, pour vous faire mordre la poussière !