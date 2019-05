A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 25 Mai, la 32e édition du festival vous invite à découvrir, au travers des multiples formes du conte, des paroles d’hier et d’aujourd’hui : de celles qui nous parlent de nos mémoires, de celles qui se questionnent, de celles qui osent la révolte, de celles qui viennent nous raconter l’Histoire, de celles qui n’ont pas peur de vieillir et qui nous rendent avec des images puissantes le monde toujours plus ensorcelant.

Campus Grenoble vous fait gagner des places pour deux soirées de contes, à l’Espace Culturel René Proby de St Martin d’Hères : « Modibo ou l’indispensable fou », le lundi 13 Mai à 19H30, et « Volatil(es) », le samedi 18 mai à 19H.

Pour assister gratuitement à ces spectacles, restez à l’écoute de la radio pour découvrir le mot de passe.

La 32e édition des Arts du récit, c’est du 10 au 25 mai dans toute l’agglo !