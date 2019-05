Attention, 38e Parallèle vous prépare un bel événement hip-hop ce jeudi dès 17H à EVE !

Au programme pour les bboys and girlz, un mix du fameux DJ Goodka, collectionneur de vinyles passionné et brasseur d’ambiances et d’influences aux couleurs du groove, entre hip hop, soul, funk, nu disco et touches latines colorées.

Dès 17H et tout au long de la soirée un stand de graff sera ouvert pour tous ceux désirant exprimer leur talent. Retrouvez aussi sur place des stands de body graff, mais aussi la vente de nourriture et de t shirts.

Pour gagner vos places, gardez vos oreilles grandes ouvertes sur le 90.8 !

Parallel Night, c’est le jeudi 16 Mars dès 17H à EVE !