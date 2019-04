Ce vendredi à la Salle Noire, venez écouter le quartet Lo’Jo, complice de longue date des Barbarins, et leur musique nomade et poétique, partageant depuis trente ans pérégrinations soniques et tribulations harmoniques.

Plongez dans un univers polyglotte, où imaginaire voyageur et réinvention permanente s’incarnent au gré de voix chaudes et sensibles et de sonorités mondialisées.

Pour profiter de cet événement et gagner vos places, restez à l’écoute du 90.8 !



Lo Jo, c’est le vendredi 03 mai à 20H30 à la Salle Noire