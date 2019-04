Ce vendredi dès 20H, les Détours de Babel vous donnent rendez-vous à la Belle Électrique avec un monument de la musique mondiale, Mulatu Astatke, le père de l’éthio-jazz.

Né à la fin des années 50, ce jazz hors normes porté à merveille par le maître du groove abyssinien synthétise la riche culture musicale de sa terre natale, mêlant cuivres et percussions dans une alternance grisante de rythmiques funky et de longues plages plus apaisées.

Pour onduler au rythme entraînant du groove éthiopien et tenter de gagner vos places, restez à l’écoute du 90.8 !

Mulatu Astatke, c’est ce vendredi dès 20H à la Belle Electrique dans le cadre des Détours de Babel