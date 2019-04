Figure de la nouvelle scène française, Miossec sera ce vendredi sur la scène de la Belle Electrique pour présenter un dernier album à la sobriété désabusée.

Il évoque dans ses chansons la vie ordinaire, ses hauts et ses bas, avec l’air de l’homme assagi.



De ses morceaux, se dégage une capacité à saisir nos émotions les plus intimes et à les retranscrire dans des mélodies simples, attachantes et accrocheuses.



Pour gagner vos places pour cette belle rencontre, tendez l’oreille sur le 90.8 !

Miossec à la Belle Electrique, c’est le vendredi 12 avril dès 20H !