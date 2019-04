le Mardi à 12h30, rediffusion le Dimanche à 11h30 – tous les liens de ré-écoute sont là !

Des documentaires, des fictions et de créations sonores, des curiosités courtes ou d’une heure entière : Magnetophonie c’est une heure consacrée à l’écoute.

L’émission commence souvent par une capsule des Discrets, à ré-écouter sur lesdiscrets.fr

Mardi 2 Avril nous écoutions Beaux Jeunes Monstres du collectif Wow!

Mardi 26 Mars on écoutait La brebis galeuse d’Ascanio Celestini et Chiara Todaro.

Mardi 19 Mars on écoutait La Tourmente de Fabrice Osinski.

Mardi 26 Février on écoutait All Future Springs de Stéphanie Lagarde et un nouvel extrait de la série « Tiny Tunes: métamorphoses » de Phaune Radio.

Mardi 5 Février on écoutait la Chevauchée Hypernumérique des Discrets et deux épisodes de « chère Hélène« .