Et si, samedi 27 avril, vous poussiez la porte de la Salle Noire et vous laissiez tenter par une création inédite conjuguant ciné-concert électronique et expérimentation chorégraphique ?

Autant de manières inventives d’interroger le travail et la culture ouvrière à la croisée des disciplines artistiques.



Pour découvrir ce mystérieux projet, restez à l’écoute des ondes défricheuses du 90.8, un mot de passe vous sera dévoilé !

« Champs croisés », c’est le samedi 27 avril à la Salle Noire