Attention, le bassiste et contrebassiste Stanley Clarke, légende vivante de la musique américaine, nous rend visite ce jeudi à la Source !

Il compte à son actif plus de 40 albums et 4 Grammy Awards, et multiplie les collaborations avec les plus grands noms de la scène jazz et rock mondiale, de Quincy Jones à McCartney.



Une musique aussi riche qu’entraînante, grâce à laquelle Stanley Clarke et son groupe transmettent leur amour de la scène à un public toujours plus enthousiaste.



Pour vibrer à l’unisson de ces musiciens passionnés et gagner vos places, boostez vos transistors et ne quittez plus votre fréquence préférée !

Stanley Clarke Band à la Source, c’est le jeudi 11 avril à 20H30