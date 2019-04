Envie de vous réchauffer au son de voix habitées ? Venez écouter Vera Sola et Gisèle Pape ce samedi à la Bobine pour une soirée intimiste et onirique qui vous fera voyager dans des univers musicaux aussi étranges que délicats.

Entre folk hanté et chanson rêveuse, inspirations littéraires et poétiques, venez à la rencontre de deux voix uniques et troublantes.

Pour gagner vos places pour ce concert, restez à l’écoute de vos ondes favorites !

Vera Sola et Gisèle Pape, c’est ce samedi dès 20H30 à la Bobine