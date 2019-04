Envie de (re)découvrir le son rebelle, sombre et poétique de la grande famille Petrol Chips le temps d’une soirée hors format ? Alors rendez-vous ce vendredi dès 19H dans toute la Bobine pour près de 5H de showcase ébouriffant.

Ray Borneo réunit toute l’écurie Petrol Chips pour des concerts d’un autre genre. Ce ne sont plus des « plateaux » mais une revue moderne. Chaque groupe fait des mini concerts de 3 à 5 morceaux maxi, et tout s’enchaîne dans le bar et la salle de concert sans interruption pendant jusqu’à presque minuit !

Depuis 2017, le son légèrement tordu, chaud, vibrant et percussif, qui sort de son laboratoire ressemble étrangement à celui d’une bande magnétique un peu cramée qui aurait traversé les époques.

Pour venir gratos vous encanailler le temps de cette soirée éclectique au parfum punk et subversif, restez branchés au 90.8 !

Le Petrol Chips Fest, c’est le vendredi 03 mai dès 19H à la Bobine !