Demain à 20H30 à la Source, dans le cadre des Détours de Babel, Chassol, accompagné d’un batteur et de ses claviers, vient présenter Indiamore et Six Pianos, deux performances audiovisuelles marquantes, entre pop, électro et musique contemporaine revisitée.

Artiste complet à la créativité débridée, Chassol se nourrit des sons qui l’entourent ou des modèles qui l’inspirent pour produire des œuvres uniques. On y retrouve le même goût de transmettre, quand l’irrésistible pulsation des mélodies pop ou le magnétisme des rythmiques contemporaines croise une profonde sensibilité documentaire.



De l’Inde à Steve Reich, partez pour un grand voyage musical qui ravira les yeux et les oreilles !

