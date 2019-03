Pour dire adieu à l’hiver, enfilez vos plus belles chemises à fleurs et venez surfer sur la vague rock à la Source jeudi avec deux groupes bien barrés, Mom’s I’d like To Surf et Cannibal Masquitos

Retrouvez MOM’S I’D LIKE TO SURF pour célébrer la sortie de leur 1er album qui fleure bon la Surf Instrumentale et les fêtes des années 60 !

Puis ce sera au tour des CANNIBAL MOSQUITOS de nous régaler les oreilles avec leur cocktail Surf & Garage !

Venez danser, twister et vous éclater !

CANNIBAL MOSQUITOS et MOM’S I’D LIKE TO SURF c’est le jeudi 14 mars à 20h30 à la Source sans oublier DJ Voix De Garage

