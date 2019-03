Avec le trompettiste Christian Scott, en live à la Belle mercredi prochain, prenez rendez-vous avec un jazz sans frontières, ouvert et engagé.

« Ma musique est-elle du jazz ? Oui, mais aussi du hip hop ou du rock indé.» Considéré comme la star montante de la trompette, Christian Scott est reconnu pour son timbre chaud et sa capacité à jouer des notes rondes et floues inhabituelles pour son instrument. Sa musique, très métissée, se situe aux confins du jazz, du hip hop et de la soul.

De sa trompette sort un murmure ou un cri, Christian Scott brouille les limites du jazz et suspend le temps.

Mélodieusement strident, le jeune musicien saborde un monde de vices et dénonce sans mots.

Christian Scott, c’est le mercredi 13 mars à 20H00 à la Belle Electrique