le Mardi à 12h30, rediffusion le Dimanche à 11h30 – tous les liens de ré-écoute sont là !

Des documentaires, des fictions et de créations sonores, des curiosités courtes ou d’une heure entière : Magnetophonie c’est une heure consacrée à l’écoute.

L’émission commence souvent par une capsule des Discrets, à ré-écouter sur lesdiscrets.fr

Pour les remixeurs et remixeuses qui nous écoutent : vous avez jusqu’au 31 Mars pour proposer vos 80 secondes au concours Mixage Fou !

D’ailleurs le 31 Mars à 18h on vous suggère d’aller voir Longueur d’ondes, l’histoire d’une radio libre à l’espace 600.

Mardi 19 Mars on écoutait La Tourmente de Fabrice Osinski.

Mardi 26 Février on écoutait All Future Springs de Stéphanie Lagarde et un nouvel extrait de la série « Tiny Tunes: métamorphoses » de Phaune Radio.

Mardi 5 Février on écoutait la Chevauchée Hypernumérique des Discrets et deux épisodes de « chère Hélène« .

Mardi 22 Janvier on écoutant « Moi, raciste ? » de Liévin Chemin (une production ACSR)