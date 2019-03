Envie de plonger dans un bain amniotique à l’énergie captivante ? Rendez-vous à l’Epicerie Moderne ce mercredi dès 20H30 avec Sunn O et Golem Mécanique pour dealer d’étranges objets sonores garantis sans contrefaçon, quelque part entre drone et métal.

Grand trip aérien qui invite à ne jamais atterrir, Sunn O sacralise l’espace et le temps avec des mélodies dont la gravité n’égale que la présence et nous ancre dans l’angoisse du gigantisme.

Rythme soutenu, lent, solennel porté par des basses qui feraient le tour de la terre. Après que le golem a roulé des mécaniques en terre conquise, Sunn O ne nous transmet qu’une chose : plus on est haut, plus l’orage tonne fort.



Sunn O et Golem Mécanique, d’infatigables artefacts soniques importés d’outre atlantique, seront mis en rayon le mercredi 06 mars à 20H30 à l’Epicerie moderne.

