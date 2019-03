Ce vendredi dès 19H30, rendez-vous à la Bobine pour aiguiser votre curiosité avec une soirée taille XXL envoyant valser tous les conformismes musicaux autour d’Hard Fist, label sans étiquette, et de ses artistes phares.

Point de convergence des 4 vents, Hard Fist éclaire nos montagnes enneigées d’un chaud soleil d’orient. L’autotune saccade les dunes et le tempo s’enivre de sueur.



Percussionniste, DJ et producteur originaire de Jordanie proche du merveilleux label français Versatile et de son boss Gilb’r, Shadi Kries croise dans ses lives instrumentations orientales organiques et digressions électroniques.

Autre performance live très attendue, Ko Shin Moon propose un show rétrofuturiste globalisé, entre acoustique et analogique, musiques traditionnelles et arrangements électroniques.

Enfin, Tushen Raï et Cornelius Doctor, les boss du label, prendront les platines à quatre mains pour porter la chaleur à son comble. Au programme, sélection sans œillères à base de disco, d’italo et autres pépites trance et new wave.

Pour participer à ce tendre coït entre traditions musicales singulières et expérimentations électroniques, enfilez votre plus beau déshabillé et venez à la Bobine le vendredi 08 mars à 19h30.

Et en bonus, la soirée sera retransmise en direct sur nos ondes dès 21H dans Electropolis Transmission !

Envie de gagner vos places ? Restez à l’écoute de vos ondes favorites ! Que le meilleur gagne !