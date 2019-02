Ce mercredi dès 19h30, la Source vous donne rendez-vous avec un intrigant trio au répertoire chargé d’histoire : Vidala reprend avec force et sensibilité des chants populaires issus du folklore sud-américain et du mouvement musical contestataire de la Nueva Canción, portés par des airs et des rythmes très variés (milonga, tango, bolero…).

Chanson de lutte, poésie des grands espaces ou chants intérieurs, sont quelques unes des dimensions d’un répertoire fortement politisé, vibrant d’aspirations démocratiques et habité par l’âme d’immenses auteurs, poètes et interprètes qui sont autant de témoins et d’acteurs des combats de leurs peuples dans les décennies passées.

Pour gagner vos places et continuer à croire à la lutte en musique, restez branchés au 90.8 !



Vidala en concert à la Source, c’est le mercredi 13 février dès 19h30