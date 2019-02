Avec Douar et Eténèsh Wassié, plongez dans une soirée captivante aux mille nuances, entre éthio-jazz et jazz oriental.

Puisant dans de multiples traditions, Douar invente un jazz oriental moderne et aérien, comme une hypnotique invitation au voyage.

Eténèsh wassié trio, c’est la jouissance du chant profond de l’Ethiopie qui se mêle à des basses fiévreuses pour un enchantement sauvage et salvateur.



Envie de découvrir de nouveaux horizons sonores? Pour gagner ta place, reste à l’écoute du 90.8 !

Etenesh wassié trio et Douar, c’est le samedi 9 février dès 20H30 à la Bobine