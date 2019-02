Envie de ralentir le tempo d’une semaine survoltée ? C’est parfait : pour fêter la sortie de son dernier album, l’Ampé accueille le fameux producteur new yorkais Blockhead, signé chez Ninja Tune. Au programme : cinq heures de bon son aux platines, entre hip hop, trip hop, jazz et downtempo, en compagnie des talentueux Boogie Belgique, Hugo Kant et Monomome.



Pour gagner ta place pour cette soirée relax, reste à l’écoute de la station la plus cool de la FM grenobloise !

« Blockhead and friends », c’est le mercredi 13 février dès 20H à l’Ampérage