Envie de pogoter joyeusement ? Rendez-vous à la Bobine le vendredi 8 février dès 20h30 pour une soirée post-punk incendiaire avec les pyromanes Fontaines D.C. et Yves Bernard.

Yves Bernard vous accueille comme le ferait votre meilleur pote, son groupe de garage synthpunk bien balancé en plus ! Préparez vous à dérouiller !

Place ensuite à Fontaines D. C., sensation de ce début d’année. Avant la sortie imminente de son premier album, ce quintet dublinois explosif vient déverser son rock expéditif et énervé infusé au punk sur le remuant public de la Bobine. Concis et efficace !

Pour venir jouer des coudes à prix cassé, reste à l’écoute de ta radio préférée, des places sont à gagner !

Fontaines D. C. et Yves Bernard, c’est le vendredi 8 février dès 20H30 à la Bobine