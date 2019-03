Demain soir dès 20H30, la scène du Brise Glace s’ouvrira à la richesse de croisements musicaux séduisants et endiablés pour une soirée où se succèderont éthio-jazz funky et psyché-pop synthétique anatolienne.

Gili Yalo, Israëlien d’origine éthiopienne à la forte personnalité, pratique sur son premier album éponyme, riche et coloré, un mélange musical irrésistible entre éthio-jazz , soul et funk occidentaux.

La soirée continue avec LA sensation pop psyché anatolienne Derya Yıldırım & Grup Şimşek, signés chez les excellents Bongo Joe. Aux côtés de la jeune chanteuse et multi-instrumentiste turque, le quatuor produit une musique électrique et dansante où le saz et les claviers ondulent au gré d’un flot de guitares wah wah.

Gili Yalo et Derya Yıldırım & Grup Şimşek, c’est le jeudi 28 février au Brise Glace à Annecy