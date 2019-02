Rendez-vous à la Belle Electrique ce samedi pour retrouver le nouveau live de Flavien Berger, à l’occasion de la sortie de son dernier album, qui fit partie de notre airplay!

En jouant avec les mots pour créer des histoires d’amour, en testant des sons tourbillonnants, Flavien Berger, compositeur pop audacieux et autodidacte bidouillant ses machines, a rapidement été associé au vent de fraîcheur qui souffle sur la scène française. Une liberté créatrice qui promet un live surprenant et riche en émotions, complété par la performance inventive, entre neo soul et trip hop, de la jeune PRAA.

Flavien Berger et Praa, c’est le samedi 26 janvier à 20H à la Belle Electrique, restez branchés au 90.8, des places sont à gagner !