La 2ème édition du festival Une Belle Saloperie se tiendra à Grenoble du 17 au 27 janvier 2019 à Grenoble

Réservé à un public adulte et averti, ce Mini festival de la Micro Edition consacré au corps et à ses désirs n’accueillera que des artistes femmes et se déroulera en 4 temps avec :

le jeudi 17 janvier à 18h30 le vernissage de l’exposition Gang of Four réalisée à 4 mains pour présenter le 2ème numéro de la revue érotique annuelle Berlingot ! A la librairie Les Modernes, rue Lakanal à Grenoble.

Du samedi 19 au dimanche 27 janvier La Galerie Le Mur, 144 cours Berriat accueillera l’exposition de Sarah Fisthole et Flore Kunst entre papier / Ciseaux / reliure et linogravure.. Vernissage samedi 19 janvier à 18h30.

Jeudi 24 retour à la librairie Les Modernes à 18h30 présentation du numéro 16 de la revue Le Bateau.

Enfin le 25 janvier dans un lieu secret et sur réservation uniquement (microsaloon@gmail.com) un public averti viendra découvrir une installation réellement interactive…

https://www.facebook.com/events/630452944038326/