De jeudi à samedi prochains, la Salle Noire se métamorphose à nouveau en Syncopated Club, ce cabaret NU Jazz intimiste où Mus-krat People vous accueille pour trois soirées délicieusement vaporeuses, accompagné des excellents Sweetback et du collectif Maawal. L’occasion pour vous de (re)-vivre une musique impétueuse, organique et sauvage, un voyage dans le ventre du New Urban Jazz, lorsque la transe primordiale embrasse l’Indomptable dans une mécanique perpétuelle revendicatrice de l’instant. Que les esprits dansent au dessus de la ville !

Toutes les infos pratiques par ici et vos places à gagner en restant à l’écoute du 90.8 !

Le « Syncopated club », c’est du 10 au 12 janvier à la Salle Noire