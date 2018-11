En ce début d’automne, vous reprendrez bien une dose de groove ? Ça tombe bien, avec leur son funky dopé à l’électro, les flamboyants General Elektriks reviennent à la Source ce jeudi vous présenter leur nouvel opus, préparez-vous à onduler sérieusement du bassin !

Pour General Elektriks, c’était une évidence de revenir à La Source. Six ans plus tard, ils viennent partager leur dernier opus. Composé dans la ferveur des tournées et largement influencé par la scène punk funk new-yorkaise des 80’s, l’album Carry No Ghosts va aussi plus loin dans l’électro et l’exploration des textes en français. Mais les influences musicales des groupes tels que ESG et Liquid Liquid ne restent jamais bien loin de leurs compos groovy !

Le duo grenoblois Up Tight ambiancera le hall de La Source, avant et après le concert de General Elektriks avec leur set rock’n’roll-soul et so dancefloor !

General Elektriks et Up Tight, c’est ce jeudi dès 20H30 à la Source

