Grâce à 20H30 et Plege, Martin Bisi revient à Grenoble le samedi 17 novembre.

Le musicien et producteur New Yorkais sera en concert au Ciel pour délivrer son unique mélange de Post Rock et d’Indie Noise.

En première partie découvrez Le chemin de la honte from Gigors, qui eux proposent un croisement de sonorités entre Post Rock et poésie urbaine.

Dans l’après midi Martin Bisi proposera une Masterclass exceptionnelle sur sa technique de mixage, inscription à la librairie Les Modernes rue Lakanal à Grenoble

