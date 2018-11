Campus Grenoble vous propose des articles réguliers pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font la radio. Rencontre avec Sae et Laura, qui vous proposent Omusubi une émission mensuelle sur le 90.8 !



« Omusubi » ca veut dire quoi ?

LAURA: C’est un autre nom pour les « onigiri », boulette de riz farcies avec du poisson. Sae a choisi ce mot car ça signifie aussi « les liens ». Sae est japonaise, moi franco-italienne, c’est un symbole. On aimerait créer des liens entre nos cultures.

SAE: « Musubi » c’est le mot qui vient du verbe verbe « musubu » en japonais, donc « relier » ou « unir » en français. Peut-être pour vous, le plat typique du Japon sera les sushis. Mais pour nous les omusubi, c’est un peu comme les sandwichs de tous les jours.

LAURA: En fait c’est l’équivalent d’un jambon-beurre !

Comment est né ce projet d’émission ?

SAE: Il y a deux ans, j’ai eu l’occasion de travailler avec un prof de langue pour créer un manuel d’apprentissage du japonais. On a fait beaucoup d’enregistrements. Quand on lit un script à haute voix tout en s’enregistrant, ça devient beaucoup plus vif ! J’ai trouvé ça vraiment chouette. Je me suis dit que j’aimerais bien faire quelque chose comme ça.

LAURA : On aime toutes les deux s’enregistrer. Dans le cadre de mon travail, j’avais fait des prises de son… j’avais pour idée de faire un podcast avec une copine !

SAE: Un jour par hasard je suis tombé sur la page de Campus Radio 90.8. J’ai appris qu’on pouvait proposer un projet d’émission. Emilie et Pierre [nos adorables permanents à la radio, NDLR] m’ont beaucoup aidé.

Et ensuite, tu as rencontré Laura ?

LAURA: On a fait le même Master de Didactique des Langues, et on aimait bien travailler ensemble. Sae m’a recontactée, elle m’a dit « J’aimerais bien faire une émission de radio mais j’ai besoin d’une francophone ».

SAE: Un des buts c’est de m’améliorer en français aussi ! Avec mes amies comme Laura qui m’écoutent toujours avec patience… comme en ce moment.

LAURA: (rires)

Est-ce qu’on écoute beaucoup la radio au Japon ?

LAURA : Ça je sais pas moi !

SAE: Oui oui, en se déplaçant, en préparant la cuisine, pour se réveiller… Par rapport aux autres médias (comme la télévision) la conversation est plus libre. En fait, on a beaucoup de liberté sans image.

Vous pensez quoi de l’explosion actuelle du podcast ?

LAURA: J’aime bien. J’ai l’impression que tout le monde fait des podcasts : sportifs, Youtubeurs… J’ai écoute beaucoup, peut-être même qu’il y a trop de podcasts ! C’est un phénomène anglophone, mais qui revient de partout.

Dans votre émission, vous doublez certains dialogues en français et japonais…

SAE: Je veux faire écouter du japonais authentique autant que possible.

LAURA: On a des extraits de bandes annonces, des contes racontés, des chansons… Entendre du vrai japonais c’est important. La mère de Saé qui nous racontre une recette, c’est authentique à 100% ! (rires)

Omusubi à l’air d’une chouette émission pour apprendre la langue. Quelle conseils donneriez-vous à celles et ceux qui veulent s’améliorer en japonais ?

LAURA: En fait on a pas pensé à ce public en particulier. Mais on fait des focus sur des mots ou quelques expressions qui reviennent souvent.

SAE: Des fois on traite un mot tout seul quand il est un peu compliqué. Par exemple « nengu » la semaine prochaine. Il ne faut pas hésiter à aller voir la définition en français si vous entendez un mot intéressant dans l’émission !

LAURA: On va aussi faire un petit cours sur les noms des mois. Vu que c’est assez simple.

Vous aimeriez aller dans quelle direction dans vos prochaines émissions ?

SAE: (rires) Un jour j’aimerais bien faire une émission en invitant les gens qui habitent au Japon et en France.

LAURA: Oui, peut-être avoir d’autres intervenants.

Merci Sae et Laura ! On vous retrouve sur les ondes ! Quelque chose qu’on a pas dit durant cette interview ?

LAURA: J’aimerais conseiller aux auditeurs d’aller voir les liens sur le site, dans le texte juste à côté du podcast. Ça permet de retrouver la recette, la vidéo, la musique, etc… que vous entendez dans l’émission.

G. P.