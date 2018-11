Attention, une soirée pop immanquable se prépare pour ce vendredi à la Belle Electrique, avec la venue des estivants bruxellois de Girls in Hawaii et du grinçant Fabiola…

Groupe incontournable, Girls in Hawaii a construit patiemment une œuvre passionnante depuis ses débuts en 2003. En véritables artisans, les Bruxellois excellent dans l‘art de la mélodie pop et intègrent aujourd‘hui de nouvelles sonorités synthétiques à leurs arpèges de guitares mélancoliques. À mi-chemin entre Grandaddy et Radiohead, Girls in Hawaii possèdent ce don unique de composer des morceaux célestes et bouleversants.

Lubie insaisissable ou alter ego fidèle, Fabiola, c’est le projet (presque) solitaire de Fab Detry, orfèvre de l’überpop. Lors de ses dialogues incessants avec fantômes et démons, Fabiola s’est construit une forteresse. L’écriture reste lumineuse, mais la musique a pris un tour plus crasseux et dérangé.Entourée de fines lames, l'(anti-)pop de Fabiola sourit toujours… Mais il lui manque quelques dents.

Girls in Hawaii et Fabiola, c’est le vendredi 30 novembre à la Belle Electrique

