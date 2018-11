Ce vendredi, pour finir la semaine sur une bonne note, rendez-vous à la Source dès 20H30 pour une invitation à partager de vrais instants d’émotion en compagnie de Sarah Mc Coy et Ndobo Emma. Artistes de talent, elles explorent au travers d’interprétations habitées de leurs propres compos la beauté et les mille nuances de la black music.

Il y a du Bessie Smith en elle, une pincée d’Amy Winehouse, un soupçon de Janis Joplin et un zeste de Tom Waits. Mais elle ne ressemble à personne. Sa voix et son charisme s’imposent dès les premières mesures. À 32 ans, après avoir traversé les États-Unis, Sarah McCoy pose ses valises à La Nouvelle-Orléans, où elle transcende son auditoire de ses compos piano-voix, au blues brut et sensible.

Une délicatesse transparente, un velours rassurant, la voix ourlée de Ndobo-emma se prête au jeu de la séduction avec les oreilles de ses auditeurs. Elle emprunte au jazz une palette d’accords nuancés, posés sur des rythmiques folks, R’n’B et soul.

Sarah Mc Coy et Ndobo Emma, c’est à la Source ce vendredi dès 20H30.

Pour gagner vos places pour cette soirée, restez à l’écoute de la radio !