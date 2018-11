Court-circuit est de retour ! Ce rendez-vous, qui associe, avec l’ambition de mettre en avant des découvertes musicales en tous genres, les deux salles voisines de l’Ampérage et de la Belle Electrique, vous fait découvrir pour cette nouvelle date Beechwood, groupe plus que talentueux : ils ont à eux trois l’âge d’Iggy Pop et demeurent actuellement les meilleurs héritiers du « Vroom » !

Trio New-yorkais , Beechwood a stoppé l’horloge du temps à la fin des années 60 . Leur rock garage navigue entre sons clairs , réverbération angoissante et nappes distordues , urgence psychédélique et arpèges carillonnants , déferlantes de guitares et claviers obscurs .

Beechwood est à la jonction de tout cela : Velvet Underground bien sûr , Pink Floyd , époque Syd Barrett , Stones du cru des majestés sataniques etc …

Beechwood, c’est le mercredi 28 novembre à 20H à l’Ampérage dans le cadre de « Court-circuit ».

Pour gagner vos places pour ce trip nostalgique très actuel, restez à l’écoute du 90.8 !