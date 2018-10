Les concerts rock de la Bobine vous manquent ? N’ayez crainte, ils font leur retour sous leurs plus beaux atours ce vendredi 12 octobre dès 20H30, pour une soirée psyché en compagnie de Desert Mountain Tribe et Pretty Lightning…

Pur produit de l’underground londonien ayant émergé fin 2012, le trio Desert Mountain Tribe se lance corps et âme à l’assaut du rock psychédélique. Après un premier EP sorti en 2013, le groupe revient 3 ans plus tard avec un premier album empli d’atmosphères vocales aériennes et de sons de guitare cosmiques, le tout nimbé d’ influences rock 80 et 90. De quoi électriser n’importe quelle salle de concert avant même la présentation de leur deuxième opus en live à la Bobine !

Les Allemands de Pretty Lightning complèteront ce line up de feu avec leur blues brut, entêtant et distordu, mélange détonant d’influences du delta, de rock psyché sixties, de krautrock et de drone !

Pour chopper ta place pour ce voyage intersidéral à travers la galaxie psyché, reste branché au 90.8 !

Le rendez vous rock trippé de ton automne, c’est le vendredi 12 octobre à la Bobine avec Desert Mountain Tribe et Pretty Lightning…