Amateurs d’authenticité, vous êtes du genre à apprécier les plaisirs bruts d’une musicalité sincère et sans fioritures ? Dans ce cas, rendez-vous les yeux fermés à la Source ce jeudi à la rencontre de Lisa LeBlanc et Bear’s Towers pour une soirée folk/pop sur mesure !

Lisa LeBlanc, auteure-compositrice et interprète, est surtout une tornade québécoise ! En 2013, elle a marqué les esprits avec son énergie brute et ses textes caustiques de cowgirl acadienne. Qu’elle soit amoureuse, blagueuse, touchante ou déchirante, sa spontanéité et sa virtuosité au banjo font d’elle une folk queen !

Bear’s Towers développe un récit sur l’errance, l’amour, la mort et la renaissance, dans un univers folk, inspiré des mythes américains : les grands espaces, le déracinement, le passé douloureux. Leur deuxième album, sorti en mars 2018, marque un tournant plus pop rock.

Lisa LeBlanc et Bear’s Towers, c’est le jeudi 4 octobre à la Source dès 20H30…

De quoi faire patienter vos oreilles ici …

Un concert soutenu par Campus Grenoble : restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places !